Циципас пробился в полуфинал турнира в Цинциннати
04:22
Грек Стефанос Циципас одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В трех сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 5:7, 6:1
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