Циципас пробился в полуфинал турнира в Цинциннати

Грек Стефанос Циципас одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В трех сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 5:7, 6:1