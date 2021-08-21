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Циципас пробился в полуфинал турнира в Цинциннати

04:22
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Грек Стефанос Циципас одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В трех сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 5:7, 6:1

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Евгений Козинов все материалы автора

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