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Медведев ждет напряженного матча с Рублевым

03:47

Российский теннисист Даниил Медведев перед матчем 1/2 финала турнира в Цинциннати против соотечественника Андрея Рублева отметил, что их игры всегда получаются напряженными.

«Когда играешь с Андреем, играешь очень напряженно. Он играет отлично с момента перезапуска тенниса, только взлеты, так что это будет отличный матч. Конечно, я хочу быть на высоте», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Матч между Рублевым и Медведевым состоится в субботу, 21 августа. Начало — 20.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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