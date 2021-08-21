Зверев стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати
04:45
Немец Александр Зверев одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В двух сетах он обыграл норвежца Каспера Рууда.
Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:1, 6:3.
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