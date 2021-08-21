Зверев стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати

Немец Александр Зверев одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В двух сетах он обыграл норвежца Каспера Рууда.

Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:1, 6:3.