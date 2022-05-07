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Сегодня, 03:56

Циципас признался, что ему было сложно в матче с Рублевым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Он вкладывал много сил в удары, и было непросто предсказать, что будет дальше. Я очень рад тому, как все закончилось. Играть с ним никогда не бывает легко, и мне действительно пришлось терпеть в этом матче и отдать душу, чтобы закончить так хорошо», — цитирует пресс-служба ATP Циципаса.

В следующем раунде Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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