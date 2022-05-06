Рублев проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Мадриде.

В четвертьфинале он проиграл Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 3:6, 6:2, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

В следующем раунде Циципас сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 2:6, 6:4