Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде
Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 7:5.
Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублева.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:3, 7:5
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