Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:22

Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 7:5.

Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублева.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2022/
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Штырков избил Колобегова в партере. «Уральский Халк» может стать первым чемпионом RCC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас признался, что ему было сложно в матче с Рублевым
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости