Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 7:5.

Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублева.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:3, 7:5