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3 февраля, 19:53

Бублик обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Монпелье

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира в Монпелье обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 26-летнего казахстанца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале Бублик встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Борна Чорич (Хорватия).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 4:6, 6:4, 6:4

Александр Бублик
Феликс Оже-Альяссим
1
2
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