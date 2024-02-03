Бублик обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Монпелье

Казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира в Монпелье обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 26-летнего казахстанца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале Бублик встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Борна Чорич (Хорватия).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 4:6, 6:4, 6:4