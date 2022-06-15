Чилич обыграл Бублика во втором круге турнира в Лондоне

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл казаха Александра Бублика (7:6 (8:6), 7:5) во втором круге турнира ATP в Лондоне. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из двух. На счету Бублика 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале турнира 33-летний хорват сыграет против Эмиля Руусувуори (Финляндия, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (8:6), 7:5