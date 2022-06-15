Чилич обыграл Бублика во втором круге турнира в Лондоне
Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл казаха Александра Бублика (7:6 (8:6), 7:5) во втором круге турнира ATP в Лондоне. Матч продолжался 1 час и 36 минут.
Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из двух. На счету Бублика 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В четвертьфинале турнира 33-летний хорват сыграет против Эмиля Руусувуори (Финляндия, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (8:6), 7:5
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