Циципас рассказал, кто был его кумиром детства

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что в детстве его кумиром был 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.

«Очень его уважаю. Мне нравилось наблюдать за его игрой по ТВ. Когда я впервые играл с ним, я собирался подавать и подумал: «Роджер на другой стороне корта».

Он герой моего детства. Это за гранью воображения. Он из тех, в отношении кого трудно поверить, что он настоящий. Все его рекорды, стиль игры... Просто невероятно, чего он добился", — цитирует Циципаса Sportskeeda.

Федерер и Циципас встречались на корте в рамках ATP четыре раза. Роджер и Стефанос одержали по две победы.