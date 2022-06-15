Ник Кирьос разбил ракетку во время матча с Циципасом

Австралийский теннисист Ник Кирьос разбил ракетку об скамейку после первого сета во втором круге одиночного разряда турнира в Халле против Стефанос Циципаса.

27-летний австралиец проиграл первый сет Циципасу и от злости несколько раз ударил ракеткой по скамейке. Кирьос смог собраться и одолел грека в двух следующих сетах и одержал победу в матчет (5:7, 6:2, 6:4).

В четвертьфинале турнира 27-летний австралиец сыграет против 30-летнего испанца Пабло Карренье-Бусты.