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Сегодня, 20:50

Ник Кирьос разбил ракетку во время матча с Циципасом

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Австралийский теннисист Ник Кирьос разбил ракетку об скамейку после первого сета во втором круге одиночного разряда турнира в Халле против Стефанос Циципаса.

27-летний австралиец проиграл первый сет Циципасу и от злости несколько раз ударил ракеткой по скамейке. Кирьос смог собраться и одолел грека в двух следующих сетах и одержал победу в матчет (5:7, 6:2, 6:4).

В четвертьфинале турнира 27-летний австралиец сыграет против 30-летнего испанца Пабло Карренье-Бусты.

Теннис
Ник Кирьос
Стефанос Циципас
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Кирьос обыграл Циципаса во втором круге турнира в Халле
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