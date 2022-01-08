Монфис сыграет с Хачановым в финале турнира в Аделаиде

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале он победил Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В финале Монфис сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который в полуфинале обыграл Марина Чилича из Хорватии (7:6, 6:3).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 7:5, 6:0