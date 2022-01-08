Монфис сыграет с Хачановым в финале турнира в Аделаиде
14:49
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале он победил Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
В финале Монфис сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который в полуфинале обыграл Марина Чилича из Хорватии (7:6, 6:3).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гаэль Монфис (Франция, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 7:5, 6:0
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