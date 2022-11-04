Чесноков считает, что Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением, о том, что россиянин Даниил Медведев может хорошо выступить на Итоговом турнире ATP и выйти в полуфинал соревнований.

«Наши теннисисты быстро отстрелялись на турнире в Париже, но в этом ничего страшного нет. Рублеву и Медведеву нужно готовиться к Итоговому турниру ATP. Я думаю, и у Медведева, и у Рублева очень хорошие шансы показать достойный результат на соревнованиях, им не нужно расстраиваться из-за быстрого проигрыша на этой неделе. У Медведева хорошие шансы выйти в полуфинал, у него есть все возможности для этого», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Помимо Медведева, в турнире примет участие еще один россиянин, Андрей Рублев.