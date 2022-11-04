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Сегодня, 09:11

Джокович рассказал, что сильно потел в матче с Хачановым на турнире в Париже

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге «Мастерса» в Париже.

«Ритм? Нет, мне не нужно было искать ритм. Ритм и так был. Но я вел 3:0, но все равно по какой-то причине не лучшим образом себя чувствовал. Много потел. Не знаю, такое порой бывает. Надо было пройти через это, найти свой путь. Так и случилось», — приводит слова Джоковича Yardbarker.

Хачанов проиграл Джоковичу в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 4:6, 1:6. В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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