Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:18

Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP-2023

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Даниила Медведева отобраться на Итоговый турнир ATP-2023.

«Я думаю, что Медведев попадет на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

19 августа стало известно, что 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал вторым спортсменом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP. До этого попадание на соревнования обеспечил себе испанский теннисист Карлос Алькарас.

27-летний Медведев на данный момент является третьей ракеткой мира. В этом сезоне он выиграл 5 турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/18543999
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Кириленко предложил Джоковичу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде
Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович: «Я хочу поднять планку еще выше»
Алькарас рассказал про разговор со Зверевым о секрете победы над Медведевым
Зверев прервал серию поражений от Медведева. Россиянин был слишком пассивен
Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кириленко предложил Джоковичу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде

Руне рассказал, когда сможет провести тренировку на корте после травмы спины
Новости
RSS RSS
Все новости