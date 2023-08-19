Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP-2023

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Даниила Медведева отобраться на Итоговый турнир ATP-2023.

«Я думаю, что Медведев попадет на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

19 августа стало известно, что 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал вторым спортсменом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP. До этого попадание на соревнования обеспечил себе испанский теннисист Карлос Алькарас.

27-летний Медведев на данный момент является третьей ракеткой мира. В этом сезоне он выиграл 5 турниров.