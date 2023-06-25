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Сегодня, 18:03

Бублик — после победы над Рублевым в финале турнира в Галле: «Это многое значит для меня»

Виктория Кравченко
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Александр Бубулик.
Фото AFP

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу на турнире ATP в Галле. В решающей игре он обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

«Это очень многое значит для меня. У меня были сложности на протяжении полугода, и теперь, получив эту награду, я не воспринимаю ее как должное. Это результат тяжелой работы», — цитирует Бублика пресс-служба ATP.

Для 26-летнего спортсмена этот титул ATP стал вторым в карьере.

Александр Бублик
Андрей Рублев
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