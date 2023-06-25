Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:54

Селиваненко отреагировал на поражение Рублева от Бублика в финале турнира в Галле

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Андрея Рублева от представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира в Галле.

«Как и предполагалось, финал получился зрелищным. И Андрей, и Александр продемонстрировали эмоциональный и артистичный теннис. Что касается начала третьего сета, когда Андрей в самом начале отдал свою подачу — то такое бывает, когда после выигранного сета наступает относительное проседание, и этого достаточно, чтобы соперник перехватил инициативу», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Для Бублика этот титул стал вторым в карьере. В обновленном рейтинге АТР казахстанский теннисист поднимется на 26-ю строчку.

Турнир в Галле проходил с 19 по 25 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10957763-selivanenko-prokommentiroval-porazhenie-rubleva-ot-bublika-v-finale-turnira-v-galle.html
Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
0
Читайте также
Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик выиграл первый турнир ATP-500 в карьере, он поднимется на 26-е место в рейтинге

Алькарас вернется на первое место рейтинга ATP
Новости
RSS RSS
Все новости