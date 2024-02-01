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1 февраля, 01:28

Бублик обыграл Шаповалова в турнире в Монпелье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира в Монпелье. В трех сетах он переиграл канадца Дениса Шаповалова — 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Следующим соперником Бублика будет победитель матча Александр Шевченко — Грегуар Баррер.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Денис Шаповалов (Канада) — 1:6, 7:6 (14:12), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/montpellier/2024/
Теннис
Александр Бублик
Денис Шаповалов
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