Бублик обыграл Шаповалова в турнире в Монпелье
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира в Монпелье. В трех сетах он переиграл канадца Дениса Шаповалова — 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.
Следующим соперником Бублика будет победитель матча Александр Шевченко — Грегуар Баррер.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Денис Шаповалов (Канада) — 1:6, 7:6 (14:12), 6:3
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