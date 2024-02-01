Рублев выступит на турнире ATP-500 в Барселоне в апреле

Россиянин Андрей Рублев выступит на грунтовом турнире серии ATP-500 в Барселоне, сообщает пресс-служба соревнования.

В этом году турнир пройдет с 15 по 21 апреля. Ранее свое участие подтвердили испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

Вторая ракетка мира Алькарас становился победителем турнира в 2022 и 2023 годах. Надаль является 12-кратным победителем турнира, последний раз 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выигрывал в Барселоне в 2021-м.