Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 февраля, 14:55

Рублев выступит на турнире ATP-500 в Барселоне в апреле

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Андрей Рублев выступит на грунтовом турнире серии ATP-500 в Барселоне, сообщает пресс-служба соревнования.

В этом году турнир пройдет с 15 по 21 апреля. Ранее свое участие подтвердили испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

Вторая ракетка мира Алькарас становился победителем турнира в 2022 и 2023 годах. Надаль является 12-кратным победителем турнира, последний раз 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выигрывал в Барселоне в 2021-м.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик обыграл Шаповалова в турнире в Монпелье

Шевченко сыграет с Бубликом в четвертьфинале турнира в Монпелье

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости