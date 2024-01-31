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31 января, 15:15

Надаль возобновил тренировки на корте после повреждения на Australian Open

Алина Савинова
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Рафаэль Надаль.
Фото Соцсети

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в соцсетях опубликовал фото с тренировки в своей академии на Мальорке.

Испанский теннисист приступил к подготовке к турниру в Дохе, который пройдет с 19 по 24 февраля. В нем также примут участие трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов.

«Вот мы и здесь. Вернулись к тренировкам... с еще большей интенсивностью», — написал он.

37-летний Надаль снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы бедра. В этом сезоне испанец принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

Надаль за карьеру завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Теннис
Рафаэль Надаль
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