Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:11

Баутиста-Агут прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке.

«Я должен был играть очень хорошо, чтобы победить Даниила. Он — первая ракетка мира, последний чемпион турнира на Мальорке. Он переиграл меня несколько дней назад. Я провел действительно достойный матч сегодня. Я был более уверен в своей игре, бил сильно, очень уверенно. Я думаю, что провел действительно хороший матч», — цитирует ATP Tour Баутисту Агута.

Медведев является действующим победителем турнира на Мальорке. В 2021 году 26-летний российский теннисист в финале обыграл Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

В полуфинале турнира 34-летний испанец сыграет с победителем матча Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-bautista-agut-mallorca-2022-thursday
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Медведев завершил травяной сезон поражением на Мальорке
Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке
Даниил Медведев — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Мальорка 22 июня 2022 года
Ольховский прокомментировал поражения Медведева в финалах турниров в Галле и Хертогенбосе
Макарова ответила на обвинения в адрес Медведева в незаслуженном звании первой ракетки мира
Тарпищев считает, что Медведев будет лидировать в рейтинге ATP минимум до августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости