Баутиста-Агут прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке.

«Я должен был играть очень хорошо, чтобы победить Даниила. Он — первая ракетка мира, последний чемпион турнира на Мальорке. Он переиграл меня несколько дней назад. Я провел действительно достойный матч сегодня. Я был более уверен в своей игре, бил сильно, очень уверенно. Я думаю, что провел действительно хороший матч», — цитирует ATP Tour Баутисту Агута.

Медведев является действующим победителем турнира на Мальорке. В 2021 году 26-летний российский теннисист в финале обыграл Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

В полуфинале турнира 34-летний испанец сыграет с победителем матча Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды).