Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке
Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке
Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6.
Первая ракетка мира три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету 20-й ракетки мира Баутиста-Агута — ни одного эйса и двойной, и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира испанец сыграет с победителем матча Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Медведев является действующим чемпионом турнира на Мальорке. В 2021 году он в финале обыграл Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 886 500 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:2