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Сегодня, 19:51

Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6.

Первая ракетка мира три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету 20-й ракетки мира Баутиста-Агута — ни одного эйса и двойной, и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира испанец сыграет с победителем матча Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Медведев является действующим чемпионом турнира на Мальорке. В 2021 году он в финале обыграл Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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