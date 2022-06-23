Швейцарец Белье сыграет в полуфинале турнира на Мальорке с обидчиком Медведева
Швейцарец Антуан Белье вышел в полуфинал турнира ATP на Мальорке (Испания), обыграв нидерландца Таллона Грикспура в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.
Матч продолжался два часа и девять минут.
Соперником Белье в полуфинале будет испанец Роберто Баутиста Агут, победивший россиянина Даниила Медведева.
В другом полуфинале встретятся француз Бенджамин Бонзи и грек Стефанос Циципас.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 886 500 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:2
Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:4
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