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Сегодня, 22:20

Швейцарец Белье сыграет в полуфинале турнира на Мальорке с обидчиком Медведева

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Швейцарец Антуан Белье вышел в полуфинал турнира ATP на Мальорке (Испания), обыграв нидерландца Таллона Грикспура в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продолжался два часа и девять минут.

Соперником Белье в полуфинале будет испанец Роберто Баутиста Агут, победивший россиянина Даниила Медведева.

В другом полуфинале встретятся француз Бенджамин Бонзи и грек Стефанос Циципас.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Антуан Белье (Швейцария, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:4

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