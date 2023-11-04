Димитров обыграл Циципаса и вышел в финал «мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Париже — 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

17-я ракетка мира Димитров сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету 6-й ракетки мира Циципаса 12 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале турнира 32-летний болгарин сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)