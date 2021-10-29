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Американец Фритц стал первым полуфиналистом турнира ATP в Санкт-Петербурге

14:26
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Американский теннисист Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге.

В четвертьфинале американец обыграл австралийца Джона Миллмэна — 6:4, 6:2.

В полуфинале Фритц встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 5) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора
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