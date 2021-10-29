Американец Фритц стал первым полуфиналистом турнира ATP в Санкт-Петербурге
14:26
Американский теннисист Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинале американец обыграл австралийца Джона Миллмэна — 6:4, 6:2.
В полуфинале Фритц встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США, 5) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:2
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