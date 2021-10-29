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Надаль поиграл с 97-летним украинским теннисистом

14:49
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поиграл с 97-летним украинцем Леонидом Станиславским, сообщает ITFTennis.

Встреча состоялась в академии испанца на Мальорке.

Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Станиславский считается самым возрастным теннисистом мира, участвующим в турнирах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ITFTennis/status/1454042835196461061

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