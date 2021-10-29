Надаль поиграл с 97-летним украинским теннисистом
14:49
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поиграл с 97-летним украинцем Леонидом Станиславским, сообщает ITFTennis.
Встреча состоялась в академии испанца на Мальорке.
Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Станиславский считается самым возрастным теннисистом мира, участвующим в турнирах.
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