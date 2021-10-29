Теннисист Шаповалов снялся с турнира в Париже
Денис Шаповалов не примет участия в турнире в Париже
11:59
Канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с турнира в Париже, сообщается в Twitter Entry List Updates. Его место в основной сетке займет американец Маккензи Макдональд.
Отметим, на этой неделе Шаповалов участвует в турнире в Петербурге.
Соревнования в Париже пройдут с 1 по 11 ноября. В этом сезоне 22-летний теннисист провел 48 матчей, одержав 27 побед.
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