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Сегодня, 11:19

Тарпищев сообщил, что теннисист Карацев пропустит полгода после операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскому теннисисту Аслану Карацеву предстоит операция, после которой он пропустит полгода.

«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4). Теннисиста увезли с корта в коляске.

11 января стало известно, что Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.

Источник: https://tass.ru/sport/19729131
Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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