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Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, которая вручается в рамках премии ATP Awards.

«Я очень рад выиграть награду Стефана Эдберга за спортивное мастерство. Особенно рад, что в этой номинации выбор сделали коллеги по корту. Это очень многое значит для меня, спасибо всем большое», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Алькарас впервые выиграл эту награду, которая вручается по результатам голосования игроков.

Чаще всех эту награду выигрывал швейцарец Роджер Федерер (13 раз).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-atp-awards-2023-stefan-edberg-sportsmanship-award
Теннис
Карлос Алькарас
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