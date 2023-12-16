Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, которая вручается в рамках премии ATP Awards.

«Я очень рад выиграть награду Стефана Эдберга за спортивное мастерство. Особенно рад, что в этой номинации выбор сделали коллеги по корту. Это очень многое значит для меня, спасибо всем большое», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Алькарас впервые выиграл эту награду, которая вручается по результатам голосования игроков.

Чаще всех эту награду выигрывал швейцарец Роджер Федерер (13 раз).