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Сегодня, 12:58

Маррей рассказал, кто был его любимым спортсменом в детстве

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей признался, что в детстве восхищался бразильским футболистом Роналдиньо.

«Он был моим любимым спортсменом в детстве. Когда я переехал в Барселону в возрасте 15 лет, чтобы тренироваться, у меня была возможность посмотреть на него вживую несколько раз. Абсолютный гений. Всегда улыбался. Я приходил на стадион рано, чтобы посмотреть, как он разминается, на его забавные навыки и трюки», — рассказал Маррей подписчикам в соцсетях.

Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго» и другие команды. Он является обладателем «Золотого мяча» (2005). Вместе со сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира-2002. Бразилец завершил карьеру игрока в 2018 году.

Роналдиньо
Футбол
Энди Маррей
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