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Алькарас обыграл Краиновича и вышел в полуфинал турнира в Умаге

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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Филипа Краиновича (7:6, 2:6, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия).

Следующим соперником Алькараса станет его соотечественник Альберт Рамос-Виньолас.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 7) — Филип Краинович (Сербия, 3) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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