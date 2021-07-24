Алькарас обыграл Краиновича и вышел в полуфинал турнира в Умаге
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Филипа Краиновича (7:6, 2:6, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия).
Следующим соперником Алькараса станет его соотечественник Альберт Рамос-Виньолас.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 7) — Филип Краинович (Сербия, 3) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:1
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