Джокович не сыграет на турнире в Торонто

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также австриец Доминик Тим не примут участия в турнире в Торонто, информирует сайт АТР. Турнир пройдет с 9 по 15 августа.

Также не сыграют бельгиец Давид Гоффен и швейцарец Станислас Вавринка.