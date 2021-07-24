Джокович не сыграет на турнире в Торонто
18:06
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также австриец Доминик Тим не примут участия в турнире в Торонто, информирует сайт АТР. Турнир пройдет с 9 по 15 августа.
Также не сыграют бельгиец Давид Гоффен и швейцарец Станислас Вавринка.
Джокович примет участие в Олимпиаде в Токио. Точные причины его отказа от участия в турнире в Торонто не называются. Остальные теннисисты восстанавливаются после травм.
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