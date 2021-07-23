Рамос-Виньолас вышел в полуфинал турнира в Умаге, Лайович выбыл
21:52
Испанский теннисист Альберт-Рамос Виньолас победил итальянца Стефано Травалью (6:2, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия). В полуфинале он сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 7).
Второй сеянный на турнире серб Душан Лайович до полуфинала не добрался. В 1/4 финала его победил немец Даниэль Альтмайер (6:2, 6:4). В полуфинале немецкий теннисист сыграет с французом Ришаром Гаске.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Стефано Травалья (Италия) — 6:2, 6:1
Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 2) — 6:2, 6:4
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