Рамос-Виньолас вышел в полуфинал турнира в Умаге, Лайович выбыл

Испанский теннисист Альберт-Рамос Виньолас победил итальянца Стефано Травалью (6:2, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия). В полуфинале он сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 7).

Второй сеянный на турнире серб Душан Лайович до полуфинала не добрался. В 1/4 финала его победил немец Даниэль Альтмайер (6:2, 6:4). В полуфинале немецкий теннисист сыграет с французом Ришаром Гаске.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Стефано Травалья (Италия) — 6:2, 6:1

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 2) — 6:2, 6:4