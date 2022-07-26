«Карьера спортсмена короткая и называть смену гражданства изменой — перебор». Ответ нашей пловчихи

Арина Суркова не собирается уезжать, но призывает с пониманием относиться к переходу в другие сборные.

В Казани продолжается крупный мультиспортивный турнир по водным видам спорта — Игры дружбы. Это своеобразный ответ чемпионату мира по водным видам спорта от профильной федерации FINA, которая как минимум до конца 2022 года отстранила от всех своих событий представителей России и Белоруссии. А вот призеру чемпионата Европы Арине Сурковой турнир пришелся по душе. Она выиграла в столице Татарстана несколько медалей, в том числе победила на престижной спринтерской пятидесятиметровке кролем. После успеха Суркова пообщалась с «СЭ» и выразила свое мнение по поводу инициативы законодателей ограничить возможность смены флага спортсменом на государственном уровне.

Хотелось проплыть по своему рекорду, но подготовки пока не хватает

— Какие общие впечатления от турнира в Казани?

— Немного тяжеловато прошли эти соревнования, даже неожиданно как-то. Думала будет проще. Но медали есть, пусть не все те, что я хотела, на что рассчитывала. Если как-то итог подводить, то скорее довольна выступлением, хотя, конечно, всегда можно лучше.

— И все же вы одна из главных триумфаторов турнира. Наверняка ожидали, что будет много наград?

— Да, конечно, я рассчитывала на успех. На последней дистанции сначала рассчитывала, что будет борьба с Настей Шкурдай (спортсменка из Белоруссии. - Прим. «СЭ»). По утренним заплывам она выглядела очень убедительно, но, видимо, сейчас у нее в приоритете все-таки «спина», она готовилась к ней. И 50 метров вольным стилем были не так важны. От самой себя хотелось бы увидеть другие секунды, проплыть по рекорду. Но пока не хватает.

— Возможно, не хватает как раз конкуренции? Того чувства, когда соперники подгоняют и надо из себя выжимать последнее?

— Не скажу. Я стараюсь смотреть скорее на себя, в апреле на чемпионате России напряженной конкуренции не было, но я там проплыла спокойно по своему рекорду. Может, была немного свежее просто. Сейчас свежести такой уже нет. Но ничего, готовимся дальше, работаем. На следующем старте, надеюсь, все получится.

— Вы говорили, что не всем довольны в плане своих результатов. Чего не удалось достичь?

— Конечно же, хотелось завоевать личную медаль на «сотке» вольным стилем. В эстафетах очень хотелось бы, чтобы наш регион выступал успешнее, нежели мы выступили сейчас. Были там и мои ошибки, не до конца отработала. Это основное.

Арина Суркова. Фото Соцсети

Во многих дисциплинах на ЧМ россияне точно навязали бы борьбу

— Как в целом обстоят сейчас дела с мотивацией и подготовкой к соревнованиям в новых условиях? Опускаются руки или уже привыкли к текущей ситуации?

— Как сказать... Вроде бы и привыкли, но обида остается. Грустно без больших турниров, но отчаиваться не нужно. Я и не отчаиваюсь, нужно работать дальше. Не вешаем нос, готовимся, ждем перемен.

— Игры дружбы в Казани проходят после завершения чемпионата мира по водным видам спорта от FINA. Следите ли вы за последним и как оцените уровень старта?

— Следим. Могу отметить, что было не так интересно, как раньше, конкуренция не самая высокая. Очень много людей из тех, кто точно мог бы рассчитывать на высокий результат, не принимали участия в чемпионате. Из тех, кто был на Олимпийских играх, брал медали, многие решили взять паузу и в Венгрию не прилетели, они пока не выступают. Опять же наших не было, во многих дисциплинах россияне точно навязали бы борьбу, а может, и победили.

— Тяжело морально было смотреть трансляции? С пониманием, что тебя до них не допустили.

— Сначала тяжело, потом как-то легче даже стало. Я смотрела результаты, с какими люди закрывали полуфиналы и финалы. И в целом без австралийцев было бы реально на что-то высокое рассчитывать.

— Говоря об отказе лидеров, это общая история для постолимпийских ЧМ? Либо этот в Будапеште — неприятное исключение?

— Скорее общая тенденция. Люди выгорают после Олимпиады, хотят отдохнуть. Многие пропускают, многие уходят после Игр. Появляется возможность проявить себя молодым, это тоже здорово.

Важна очная борьба один на один в бассейне, это подгоняет тебя

— Получается так, что в некоторых видах российские турниры конкурентоспособны в сравнении с ЧМ?

— Как по мне, где-то они даже сильнее. Это не просто ощущение, это сравнение результатов.

— Владимир Сальников как раз предлагал награждать российских пловцов за показанные рекорды сезона. То есть сравнивать их лучшее время на турнирах в России и показатели иностранцев на крупных стартах. Как вы относитесь к такой инициативе?

— Если честно, даже не слышала. Не знаю... Может, и неплохая идея, хорошо, когда награждают спортсменов и поддерживают спорт в любом его виде. Но, с другой стороны, мне это не до конца понятно. Не всегда объективно будет.

— То есть вы хотите сказать, что нельзя сравнивать время в отрыве от конкретного старта?

— Верно. На мой взгляд, борьба в бассейне — это немного другое. Это гораздо честнее. И хорошо бы стремиться попытаться нас вернуть в международный спорт, чтобы мы очно могли сразиться с лучшими, выявить сильнейшего. Один на один, а если быть точнее, то среди всех в бассейне. Это иначе работает.

— Получается, все-таки посматриваете на соседние дорожки и следите за тем, как плывут конкуренты?

— Иногда, боковым зрением. Главное — следить за собой и своим временем, но, когда тебя подгоняет рядом хороший соперник, это здорово. Вы вдвоем можете друг друга подгонять и поможете установить личный рекорд.

Арина Суркова. Фото Соцсети

У человека всегда должен быть выбор

— Планы на будущее строите? Есть какие-то дедлайны? Многие пловцы говорили, что готовы ждать до Парижа-2024, а потом, видимо, завершать карьеру...

— Я пока так далеко не смотрю. Мне нравится плавать, и я буду этим заниматься, пока плывется, пока есть результат. Если есть успехи и желание, то почему нет? И возраст не важен. Главное, что тебе нравится твое ремесло.

— Получается, вне зависимости от ситуации в мире?

— Скорее всего, да. Конечно, интересно поплавать на Олимпиаде, ЧМ, но в целом я и в турнире в Казани не вижу ничего плохого. Пока выступаем так, ждем. Смотрим по ситуации, а дальше будет видно.

— Мыслей о смене флага не было?

— Нет, совсем. Даже не задумывалась как-то над этим. Пока точно нет, но и дальше... Зачем?

— По внутренним этическим соображением против?

— Нет, я не против. Личное дело каждого. Но у меня таких мыслей не было, я выступаю за Россию.

— Недавно один депутат Госдумы предложил приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене. В плавании много, кто менял паспорт. Как здесь относятся к подобным инициативам?

— Это уже явно перебор. У человека должен быть выбор, карьера спортсмена короткая, и важно себя реализовать.

Арина Суркова

Родилась 17 июля 1998 года в Новокузнецке (Кемеровская область).

Бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде (2018).

Призер чемпионатов Европы.

Двукратная чемпионка Европы (2019) на короткой воде.