Россиянка Чикунова на две секунды превзошла результат чемпионки мира Кинг. Кто же настоящая королева?

Наша 17-летняя пловчиха превзошла время чемпионки Будапешта-2022 и не собирается останавливаться на этом.

Игры дружбы

Женщины. Брасс, 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.20,41.

2. Мария Темникова — 2.23,16.

3. Виталина Симонова — 2.25,64.

Второй соревновательный день на «Играх дружбы» увенчался не только прекрасными победами наших пловцов, но и приятными сюрпризами. Правда, некоторые из них публика даже ожидала. Одним из таковых стало время Евгении Чикуновой, победившей на 200 м брассом. В самом успехе спортсменки не было сомнений, все ждали того, какое же время покажет Чикунова, сможет ли она превзойти результат Лилли Кинг, который американка показала на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Всегда хочется лучшего

Чемпионке Европы и многократной чемпионке России 17-летней Чикуновой удалось улучшить результат Кинг ровно на две секунды. На чемпионате мира это была бы победа с уверенным отрывом. Только, к сожалению, наши спортсмены до международных соревнований под эгидой ФИНА не допущены. Напомним, что в похожей ситуации оказались и другие спортсмены. Антон Чупков и Кирилл Пригода могли бы бороться за призы на чемпионате мира. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая так же отстранена от международных соревнований, на внутренних стартах показала результат лучше, чем американка Кэти Наджеотте, ставшая чемпионкой мира в Юджине.

Сама Евгения считает, что предела совершенству нет. Пловчиха каждый раз стремится к более высоким результатам. Еще на прошедшем в апреле чемпионате России Чикунова говорила о том, что всегда старается стать лучше. Результатом на «Играх дружбы» она довольна, однако проплыть хотела быстрее.

«Вообще, всегда хочется лучше, на самом деле. Я думала, я быстрее проплыву. С утра хорошо очень проплыла, быстро, даже не вспомню, когда такие времена были с утра, поэтому, конечно, хотелось лучше, но я все равно рада, что я улучшила время с прошлого года, хоть и на сотые. Просто сейчас была тяжелая подготовка, я и похудела, я и наконец-то не болела, если говорить про тот же промежуток до апреля, когда мне было действительно очень тяжело, я восстанавливалась после болезни. А сейчас вроде вот шло как надо, и, в принципе, я улучшила, поэтому все хорошо», — сказала спортсменка.

Обладательница двух четвертых мест в финале Олимпиады в Токио получает удовольствие от соревнований. На церемонии награждения пловчиха, наверное, громче всех пела гимн России, призывая других присоединиться, и радовалась своей победе. Спортсменка оправилась от болезни, которая мешала ей в период подготовки, и, как многие могли заметить, сменила цвет шапочки. «Я эту шапочку получила, когда производители отправляли всю посылку с экипировкой к Абу-Даби. И у нас спросили, какой цвет ты хочешь шапочки, а я люблю фиолетовый, как и моя лучшая подруга. Поэтому я решила выбрать фиолетовый, и мне прислали вот этого чудесного цвета шапочку и я в ней плаваю и просто кайфую», — поделилась эмоциями Чикунова.

Евгения, так же как и многие, готовится к Спартакиаде по летним видам спорта, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа. Там мы можем ждать от брассистки улучшения и без того сумасшедшего результата, показанного ей на Играх в Казани.

А что там другие?

Вчерашний день запомнился не только победой 17-летней пловчихи. Климент Колесников снова оказался на верхней ступени пьедестала. На этот раз спортсмен выиграл стометровку вольным стилем. А Илья Бородин, пропустивший Олимпиаду из-за ковида, победил в 200 м комплексом. Помимо этого, сразу в двух юниорских заплывах — на 100 м вольным стилем и двухсотметровке комплексом было сразу по два победителя. Роман Акимов и Даниил Косенков показали одинаковый результат на стометровке, Артем Воробьев и Степан Павловский — на дистанции 200 метров.

Впереди нас ждут еще четыре плавательных соревновательных дня. Многих спортсменов можно будет снова увидеть в бассейне, но уже на других дистанциях. 24 июля в рамках «Игр дружбы» начнутся соревнования по прыжкам в воду, а 28 июля — по синхронному плаванию. После этих Игр наших пловцов можно будет увидеть на Спартакиаде в Санкт-Петербурге.