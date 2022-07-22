Рылов на «Играх дружбы» стал пятым. Для двукратного олимпийского чемпиона это провал?
Международный турнир «Игры дружбы»
Мужчины. Спина. 100 м
1. Климент Колесников — 52,88
2. Павел Самусенко — 53,57
3. Николай Зуев — 53,60...
5. Евгений Рылов — 54,55
В Казани 21 июля стартовали международные «Игры дружбы» по водным видам спорта. На соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию представлено в общей сложности 16 стран. Выступают там и лучшие спортсмены России. Так, в первый день зрители могли увидеть Климента Колесникова, Евгения Рылова, Антона Чупкова, Кирилла Пригоду, Марию Каменеву, Светлану Чимрову и многих других наших звездных пловцов. Все они приняли участие в вечерних финалах.
Рылов стал лишь пятым в стометровке на спине
Самым большим сюрпризом стало пятое место двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на дистанции 100 м на спине. Именно в этой дисциплине год назад россиянин победил на Олимпиаде в Токио. «Сотку» в Казани выиграл олимпийский призер Климент Колесников с результатом 52,58, вторым и третьим стали Павел Самусенко и Николай Зуев соответственно. Рылов проплыл с результатом 54,55, уступив лидеру почти две секунды. На самом деле это достаточно много для такой дистанции.
Ранее на отборочных соревнованиях к финалу Кубка России, которые проходили в начале апреля, Евгений тоже был далек от своей лучшей формы. Там он соревновался в двух заплывах — 100 метров вольным стилем, где стал третьим, и 50 метров на спине, где занял второе место, уступив Павлу Самусенко. На чемпионате России, проходившем в апреле, Рылов занял третье место и проплыл стометровку за 53,20. До этого спортсмен в интервью «СЭ» говорил, что морально готов пожертвовать постолимпийским сезоном без крупных международных стартов.
Основная цель — Спартакиада
Сам Рылов отметил, что старт в Казани для него важен, однако он готовится и к другим соревнованиям. Возможно, такой результат связан именно с этим. Также стоит отметить, что с апреля для Евгения не было никакой соревновательной практики. «Для меня этот старт важен, но он больше тренировочно-проходящий, рабочий, потому что основную цель я поставил на Спартакиаду. И, наверно, не знаю, соскучился или нет, не скажу, работа прошла, и, наверное, надо какие-то результаты как бы показывать», — сказал Рылов.
Напомним, что соревнования по плаванию в рамках первой всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа. Именно к этим стартам готовится Евгений Рылов, поэтому там от него стоит ожидать улучшения своего времени. До этого в интервью «СЭ» пловец отмечал, что готов доказать, что может показывать высокие результаты и без международной конкуренции.
Тем временем Климент Колесников показал, что находится в очень хорошей форме. Однако выиграл этот заплыв он со временем, которое на чемпионате мира, куда наших спортсменов в этом году не допустили, стало бы шестым. С другой стороны, в условиях сильной конкуренции Климент мог бы прибавить. Первый «полтинник» в Казани он преодолел с опережением действующего рекорда мира на четыре сотые секунды. Но это не позволило ему установить даже новый рекорд России — 51,98, который, к слову, принадлежит Евгению Рылову. Сам Колесников отметил, что задачу бить рекорд мира он перед собой не ставил, ведь подготовка строилась не на такие скорости.
Помимо Колесникова и Рылова болельщики могли увидеть в Казани Антона Чупкова и Кирилла Пригоду, которые боролись на двухсотметровке брассом. Победу одержал двукратный чемпион мира Чупков, вторым стал Пригода. На финише пловцов разделили лишь шесть сотых секунды. Они показали второй и третий результаты сезона в мире.
Напомним, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой ФИНА, поэтому последним крупнейшим стартом этого года станет именно Спартакиада. Рылов имеет от международной федерации еще и личную дисквалификацию за участие в мартовском концерте в «Лужниках». Но на внутренних стартах Евгений выступать может.
Соревнования по плаванию в рамках «Игр дружбы» продлятся в Казани до 25 июля. Многие спортсмены примут участие и в других дисциплинах. Так, Колесников готовится к 50 метрам на спине, а Рылов — к «двухсотке». Именно в этих заплывах пловцы еще смогут продемонстрировать их нынешнюю форму. А дальше уже Спартакиада, к которой многие и готовятся.