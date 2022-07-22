Рылов на «Играх дружбы» стал пятым. Для двукратного олимпийского чемпиона это провал?

Наш знаменитый пловец никак не наберет форму, но рассчитывает выстрелить на Спартакиаде.

Международный турнир «Игры дружбы»

Мужчины. Спина. 100 м

1. Климент Колесников — 52,88

2. Павел Самусенко — 53,57

3. Николай Зуев — 53,60...

5. Евгений Рылов — 54,55

В Казани 21 июля стартовали международные «Игры дружбы» по водным видам спорта. На соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию представлено в общей сложности 16 стран. Выступают там и лучшие спортсмены России. Так, в первый день зрители могли увидеть Климента Колесникова, Евгения Рылова, Антона Чупкова, Кирилла Пригоду, Марию Каменеву, Светлану Чимрову и многих других наших звездных пловцов. Все они приняли участие в вечерних финалах.

Евгений Рылов. Фото Global Look Press

Рылов стал лишь пятым в стометровке на спине

Самым большим сюрпризом стало пятое место двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на дистанции 100 м на спине. Именно в этой дисциплине год назад россиянин победил на Олимпиаде в Токио. «Сотку» в Казани выиграл олимпийский призер Климент Колесников с результатом 52,58, вторым и третьим стали Павел Самусенко и Николай Зуев соответственно. Рылов проплыл с результатом 54,55, уступив лидеру почти две секунды. На самом деле это достаточно много для такой дистанции.

Ранее на отборочных соревнованиях к финалу Кубка России, которые проходили в начале апреля, Евгений тоже был далек от своей лучшей формы. Там он соревновался в двух заплывах — 100 метров вольным стилем, где стал третьим, и 50 метров на спине, где занял второе место, уступив Павлу Самусенко. На чемпионате России, проходившем в апреле, Рылов занял третье место и проплыл стометровку за 53,20. До этого спортсмен в интервью «СЭ» говорил, что морально готов пожертвовать постолимпийским сезоном без крупных международных стартов.

Евгений Рылов. Фото Global Look Press

Основная цель — Спартакиада

Сам Рылов отметил, что старт в Казани для него важен, однако он готовится и к другим соревнованиям. Возможно, такой результат связан именно с этим. Также стоит отметить, что с апреля для Евгения не было никакой соревновательной практики. «Для меня этот старт важен, но он больше тренировочно-проходящий, рабочий, потому что основную цель я поставил на Спартакиаду. И, наверно, не знаю, соскучился или нет, не скажу, работа прошла, и, наверное, надо какие-то результаты как бы показывать», — сказал Рылов.

Напомним, что соревнования по плаванию в рамках первой всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа. Именно к этим стартам готовится Евгений Рылов, поэтому там от него стоит ожидать улучшения своего времени. До этого в интервью «СЭ» пловец отмечал, что готов доказать, что может показывать высокие результаты и без международной конкуренции.

Тем временем Климент Колесников показал, что находится в очень хорошей форме. Однако выиграл этот заплыв он со временем, которое на чемпионате мира, куда наших спортсменов в этом году не допустили, стало бы шестым. С другой стороны, в условиях сильной конкуренции Климент мог бы прибавить. Первый «полтинник» в Казани он преодолел с опережением действующего рекорда мира на четыре сотые секунды. Но это не позволило ему установить даже новый рекорд России — 51,98, который, к слову, принадлежит Евгению Рылову. Сам Колесников отметил, что задачу бить рекорд мира он перед собой не ставил, ведь подготовка строилась не на такие скорости.

Помимо Колесникова и Рылова болельщики могли увидеть в Казани Антона Чупкова и Кирилла Пригоду, которые боролись на двухсотметровке брассом. Победу одержал двукратный чемпион мира Чупков, вторым стал Пригода. На финише пловцов разделили лишь шесть сотых секунды. Они показали второй и третий результаты сезона в мире.

Напомним, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой ФИНА, поэтому последним крупнейшим стартом этого года станет именно Спартакиада. Рылов имеет от международной федерации еще и личную дисквалификацию за участие в мартовском концерте в «Лужниках». Но на внутренних стартах Евгений выступать может.

Соревнования по плаванию в рамках «Игр дружбы» продлятся в Казани до 25 июля. Многие спортсмены примут участие и в других дисциплинах. Так, Колесников готовится к 50 метрам на спине, а Рылов — к «двухсотке». Именно в этих заплывах пловцы еще смогут продемонстрировать их нынешнюю форму. А дальше уже Спартакиада, к которой многие и готовятся.