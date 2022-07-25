«Мотивации бить рекорды мира нет». Нашего чемпиона Колесникова не вдохновляют «альтернативные» старты

Климент скучает по чемпионатам мира и Европы.

В Будапеште сейчас проходит главное событие для всего водного мира спорта — чемпионат мира. Только вот на праздник не допустили россиян и белорусов. Эти сборные отстранены как минимум до конца 2022 года и вынужденно находятся в отрыве от международных соперников. Первая попытка прервать изоляцию — мультиспортивные Игры дружбы в Казани, которые собрали представителей из 16 стран. Алжир, Южная Корея, Тунис, Вьетнам и даже представители Европы!

Однако на деле побеждают все равно россияне и белорусы, и не сказать, что по причине собственных сверхрезультатов. Поэтому одному из лидеров российской сборной Клименту Колесникову не хватает здесь конкуренции, а следовательно, и мотивации. Неоднократный чемпион и рекордсмен мира, Климент плывет здесь явно слабее своих возможностей, а в финальный день соревнований и вовсе упустил победу на коронной дистанции — 50 метров вольным стилем. О причинах полосы неудач и будущем призер Олимпийских игр рассказал в развернутом интервью.

Морально было здесь плыть очень тяжело

— Результаты на турнире в Казани для вас — это неудача?

— Не скажу, что я проиграл. Просто результаты показываю совсем не те, которые хотел бы показать. Которые мог бы показать. Так вышло, бывает такая история, особенно на «полтиннике», когда результаты плотные и все зависит от каких-то мгновений. Очень часто просто от фарта, от того, кто как быстро коснется финиша. Каждые сотые играют роль, поэтому все достаточно плотно.

— И все же было чувство досады на финише? Хотя в микст-зоне мы увидели у вас даже намеки на улыбку, может, не так все и плохо.

— Я бы не сказал, что сильно расстроился. Просто изначально соревнования подольше идут. А тут только пятый день — и уже последний. Слегка сейчас мыслями дома. И результаты не лучшие, так как психологически не лучший настрой. Немного тяжеловато морально, но в целом всегда радостно и за других ребят, когда они выигрывают. Я не плохой человек, который не станет радоваться за других. Все умеют плавать, и умеют в нашей сборной хорошо. С этим не поспоришь.

— Победивший на «полтиннике» Даниил Марков в интервью несколько раз отметил, что если есть Климент Колесников в бассейне, то, значит, есть серьезная мотивация. Отвесил вам комплиментов, отметил, что в хороших отношениях с вами. Рады за него лично?

— Мы давно с ним знакомы, давно вместе плаваем, на Юношеских олимпийских играх вместе выступали. Поэтому не могу сказать, что мы не дружим. Я могу назвать его другом и товарищем по спаррингу. Не только он вносит свою лепту на «полтиннике» кролем, есть и другие ребята. Но сейчас об этом всем тяжело судить, поскольку опять же все упирается в наши собственные результаты.

— Хорошо, но тогда где мы можем ждать от вас прогресса?

— Все это очень тяжело сказать и предсказать. Потому что если кто-то готовился сюда на пик формы, то выходить второй раз на пик к спартакиаде будет достаточно тяжело физически, в плане здоровья. Потому что пиковая точка, когда ты можешь показать результат, она один раз за сезон или два бывает. Не чаще. И всегда бывают спады после подъема. Надо понимать, что соревнования сейчас идут не такого мирового масштаба, где каждый готов биться до последней капли крови и ставить мировые рекорды и все остальное в этом духе.

Думаю, что дальше соревнования пройдут у нас примерно в таком же формате. У кого-то лучше будут результаты, у кого-то хуже. Но в целом есть на что посмотреть. Тем более еще у нас есть юниоры, которые пропустили свой юношеский чемпионат. Поэтому они будут готовиться именно к этим соревнованиям.

Климент Колесников. Фото Global Look Press

Здесь все плывут на секунду-две слабее своих возможностей

— То есть лично вас Игры дружбы на чудеса результатов не вдохновили?

— У нас сейчас не стоит задача бить мировые рекорды, сверхзадач нет. Исходя из этого настрой и подход к соревнованиям совсем другой. Если ты настраиваешься физически и подготовлен к тому, что плывешь на такие секунды, на которые до тебя никто не плавал, то у тебя общий настрой и настроение на старт совсем другие. Поднято все на максимум, достаешь из себя последние резервы. Сейчас же я в рабочем таком состоянии, когда со всеми ребятами в одном коллективе, понимаешь, кто на что готов, но ничего больше.

— С чем вы все же связываете такое свое состояние?

— С тем, что данные соревнования никак меня не обязывают плыть по мировым секундам.

— При этом конкуренция усиливается. Мы видим, что здесь были и рекорды показаны.

— Давайте не брать отдельных индивидуумов, которые решили здесь подготовиться и проплыть по мировому рекорду. Если мы в целом будем смотреть чемпионаты Европы, мира, то ребята плыли по одним секундам. Если брать данные соревнования, то абсолютно все также этой пачкой плывут на секунду-две, но хуже своих лучших результатов. А в нашем виде спорта секунды и решают.

— Вы следите за чемпионатом мира, который проходит параллельно с этими соревнованиями?

— Да, я смотрел ЧМ.

— Как оцените уровень мундиаля в Будапеште? Ряд спортсменов отмечали, что он упал и связано это не только с отсутствием россиян.

— За других не скажу, но, что касается моего мнения, результаты растут. Это не размышления какие-то пространные, факты налицо. Есть секунды, и в среднем мы видим, что ребята плывут быстрее.

— То есть с каждым олимпийским циклом результаты все лучше и лучше?

— Естественно. И так будет продолжаться.

— Тогда можем ли мы увидеть ситуацию, когда все упирается в потолок человеческих возможностей?

— Наверняка увидим, да. Но пока резервы еще есть. Улучшать рекорды можно.

Климент Колесников. Фото Global Look Press

Я понимаю свои возможности сейчас и выше головы не прыгну

— Какие вы ставите перед собой задачи на концовку сезона? Если ситуация не меняется и вы так же выступаете в условиях международной изоляции.

— Определенные задачи есть всегда. Это в любом случае цели медальные, по секундам. Но на данный момент не могу сказать, что и как я буду готовить, к чему приоритетно готовиться.

— Мировые рекорды вне международных стартов устанавливать не готовы?

— Мы всегда придерживаемся такого понимания по проплыву, что если есть такая возможность, если ты готов, то надо стараться плыть по своему результату.

— То есть смотрите по ощущениям на конкретном старте?

— Верно. Но если подготовка строится так, что ты в силу своих физических возможностей, не то что морально-волевых, выдать максимум не можешь, то, естественно, я так не проплыву. Выше головы не прыгнешь и в какой-то момент, например сейчас, одну-две секунды плывешь хуже своих лучших результатов. Я это понимаю и спокойно на «полтинник» кролем выхожу с четким осознанием того, что на лучшие свои секунды сейчас рассчитывать не могу.

— То есть дальше уже на других соревнованиях можно будет узнать, в какой вы форме?

— Да, будет день — будет и ответ.

— Кстати, а видели заплыв звезд в рамках Игр дружбы? Как оцените готовность комментатора Дмитрия Губерниева и его технику входа в воду бомбочкой?

— Не знаю, насколько это эффективная техника... Но как тактика, некий оглушающий соперников маневр... Почему нет. Главное дальше плыть хорошо.