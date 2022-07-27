Наши звезды Ефимова и Морозов тихо заканчивают карьеру в Америке. Есть ли шансы еще увидеть их в деле?

Юлия и Владимир пропускают послеолимпийский сезон и не спешат обнародовать свои планы.

В Казани на днях прошел плавательный этап большого международного турнира «Игры дружбы». Многие ждали в столице Татарстана россиян, тренирующихся за рубежом. Прежде всего Владимира Морозова и Юлию Ефимову, пропустивших чемпионат России в апреле. Однако и летом опытные чемпионы выезжать из США не стали. Впереди осенний сезон, но, судя по всему, на спартакиаде шансы встретить в отечественных бассейнах наших «легионеров» не очень высоки. Юлию мы не видели на стартах с прошлой зимы, Владимир периодически выступает в Америке, но в Россию ехать не спешит. В чем причина и есть ли повод надеяться на возвращение лидеров прошлого ближе к Олимпиаде в Париже?

Морозов хотел выступать до Олимпиады 2028 года

Если раньше многие наши пловцы тренировались за рубежом, то теперь такой подход скорее исключение из правил. В США остаются Андрей Минаков, Юлия Ефимова и Владимир Морозов. Во Франции тренируются Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова. Из всех «легионеров» в России в этом году появлялась только Егорова — она приезжала в апреле на ЧР. «Последние полтора месяца я находилась на базе на Тенерифе, там очень хороший спорткомплекс, который включает в себя полную подготовку как на воде, так и в зале», — рассказывала она в интервью «СЭ», жалуясь на дорогие авиабилеты в условиях международных ограничений. Но все же Егорова возможность доехать до Татарстана нашла, получилось добраться до российского турнира у Анны и сейчас. Она приехала на Игры дружбы и стала одной из главных звезд соревнований.

Минаков обещает прибыть на спартакиаду — следующий крупный старт по плаванию. Она запланирована на конец августа и пройдет в Санкт-Петербурге. По крайней мере об участии Андрея говорит главный тренер сборной страны Сергей Чепик. А вот Ефимову и Морозова Чепик призвал не ждать в бассейне. «Ефимова объявила, что до конца этого сезона как минимум будет пропускать. Что дальше — трудно сказать, — отметил Чепик. — По Морозову, мы видели его пока только на одном старте. Но думаю, что тоже потихоньку будет карьеру свою заканчивать. У него семья, они возрастные спортсмены. Более подробно они лично, думаю, все сообщат». На запрос «СЭ» Морозов пока не ответил, но в интервью прошлой весной Владимир говорил, что хочет выступать вплоть до Олимпиады-2028.

Владимир Морозов. Фото Соцсети

Главный тренер не верит в возвращение Ефимовой и Морозова

«После Олимпиады я буду плавать столько, сколько смогу, — уверял Морозов перед Играми в Токио. — Надеюсь очень, что смогу дотянуть до Игр в Лос-Анджелесе. Мне будет уже 36, но есть ребята, которые показывают своим примером, что все возможно. Энтони Эрвин в 35 лет выигрывал Олимпиаду — фантастика». Выступление в Японии было для Владимира не самым удачным, но сразу после того, как Игры завершились, спортсмен намекнул, что уходить не хочет. «Спустя 10 лет мне есть замена — ребята, которые уже стали/станут легендами нашего плавания и будут мотивировать следующих. Я горжусь тем, какой был проделан долгий путь, но пока с вами не расстаюсь», — написал Морозов в соцсетях. Неужели планы повторить рекорд Эрвина теперь в прошлом и Владимир сдался? Ефимова также говорила после Токио, что хочет плыть минимум до Парижа-2024.

И у Ефимовой, и у Морозова в жизни было много медалей и кубков. Но нет главного — золотой олимпийской награды. Собственно, именно это и могло мотивировать их оставаться в спорте. Но, с другой стороны, какие перспективы теперь закрыть этот гештальт? Время уходит, и прежние лидеры уже не всегда выдерживают конкуренцию. Причем не только внешнюю. Женский брасс возглавила Евгения Чикунова, в кроле Морозова успешно заменяет Климент Колесников. Есть ли место теперь для Ефимовой и Морозова? Чепик так не думает и с иронией относится к прежним планам Владимира выступить на ОИ в Лос-Анджелесе. «Разве что его сделают почетным жителем Лос-Анджелеса, то тогда ему разрешат там побывать. Но разве что в качестве гостя, ветерана. Конкурентоспособность будет уже не та, мы ведь все всё понимаем», — шутит Сергей.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Вариант со сборной США — фантастический

Скорее всего, тренер прав, и постепенно Морозов с Ефимовой согласятся с неизбежным и завершат свои выступления на профессиональном уровне. Мотивацию продолжать карьеру сейчас с трудом находят даже молодые ребята, что уже говорить о тех, кто давно перевалил за третий десяток. Готовиться исключительно ради внутренних стартов — не вариант. Ясности, когда ограничения снимут, нет. Конечно, никто не мешает им и дальше тренироваться в США и даже попробовать заявиться в американскую сборную. К тому же сам чемпионат Америки с открытой заявкой, и тот же Морозов часто там появляется. Другое дело, что помогать сменить флаг ветеранам, когда есть много своих голодных до побед ребят, непродуктивно. Так что в составе звездно-полосатых Владимира и Юлию точно не ждут, разве что они резко вернут себя в форму и докажут, что их еще рано списывать.

Если же нет, то год-два — и мы увидим в одной из соцсетей трогательный прощальный пост. Хорошо бы и некие проводы в России устроить, если, конечно, в планах спортсменов будет хотя бы небольшая поездка на родину. В идеале уже сейчас придумать, чем занять Морозова и Ефимовой вне бассейна. Тренерская работа, позиция функционеров, политические амбиции — без предложения в Москве они наверняка останутся жить в Калифорнии. Что же касается прямых спортивных задач, то сейчас важнее понять, что с Кирпичниковой, про которую Чепик так и не смог сказать ничего конкретного. Тренер адресует вопросы о состоянии и планах спортсменки самой Анастасии. «Мы знаем, что они все живы-здоровы. Хорошо себя чувствуют. Все нормально», — сказал Чепик. Видимо, полгода без стартов — это приемлемая ситуация для лидера сборной и причин для беспокойства нет.