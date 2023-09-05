Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 16:58

Саутин назвал тихим ужасом условия допуска россиян от World Aquatics

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин поделился мнением относительно условий допуска российских спортсменов от World Aquatics.

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Все такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своем текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — цитирует Саутина RT.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198692-sautin-vodnye-vidy-deklaraciya
плавание
Дмитрий Саутин
0
Читайте также
Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины»
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
The Economic Times сообщило о планах Индии переименовать страну в Бхарат
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Коротышкин считает, что российским пловцам не стоит соглашаться на условия допуска на мировую арену
Зуева — о критерия для допуска от World Aquatics: «Это не все запреты, с которыми придется столкнуться»
Маннанов — о критериях World Aquatics по допуску россиян: «Получился компромисс»
Саутин считает, что World Aquatics хочет аккуратно отстранить российскую команду от соревнований
Панкратов заявил, что допуск россиян не решает проблему бойкота заплывов украинцами
Всероссийская федерация плавания выступила с заявлением по поводу критериев World Aquatics для россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коротышкин считает, что российским пловцам не стоит соглашаться на условия допуска на мировую арену
Новости
RSS RSS
Все новости