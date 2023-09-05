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Сальников считает критерии World Aquatics жестче рекомендаций МОК

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на критерии допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Да, спортсменам предложат подписывать декларацию, это часть предложенного пакета. Когда и где мы декларации увидим, это неизвестно пока, но то, что они появятся, подтверждено. Прикрывается это все идеологией, что рассматривается возвращение на спортивную арену, но, по сути дела, если раньше это была замочная скважина, то теперь это игольное ушко, ситуация отличается от деклараций, о которых нам рассказывают руководители международных организаций. Условия приема спортсменов еще жестче, чем было предложено Международным олимпийским комитетом. Не могу объяснить почему. Все прикрывается заботой о спортсменах, но почему таким образом это касается и допуска на программу всего по одному человеку — объяснения этому нет, мы, видимо, узнаем его позже. Пока это не подлежит пониманию и осмыслению», — приводит ТАСС слова Сальникова.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

5 сентября во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация приступила к изучению опубликованных World Aquatics критериев по допуску российских спортсменов.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18662169
плавание
Владимир Сальников
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