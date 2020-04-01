Два пловца и еще 7 человек из Федерации плавания Венгрии больны коронавирусом

Федерация плавания Венгрии сообщила о том, что 9 человек, среди которых пловцы, тренеры и прочий персонал федерации, сдали положительные тесты на коронавирус, пишет Daily News Hungary.

Известно, что среди зараженных есть как минимум 2 пловца: чемпионка мира 2019 года в заплыве на 200 метров баттерфляем Богларка Капаш и бронзовый призер ЧМ-2017 в эстафете 4х100 метров свободным стилем Доминик Козма. Все 9 человек, сдавшие положительные анализы, вернулись из-за границы с тренировочного сбора. Зараженные изолированы на 14 дней.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.

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