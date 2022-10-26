Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 09:40

Судья Карасев рассказал, как относится к шуткам про «ручного карася Гинера»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о меме про «ручного карася Гинера». Он отметил, что такие вещи не могут его обидеть.

— Вы сказали, что соцсетями почти не пользуетесь, но не могли не видеть мем «ручной карась Гинера». Как к нему относитесь?

— Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали — и не только про меня. Если людям нравится — пожалуйста. Можно посмеяться.

— Такие вещи не обижают?

— Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений. Все остальное — ноль проблем, честно. Я же человек позитивный, а от негатива стараюсь держаться стороной. В последнее время даже телевизор не включаю, чтобы не окунаться во все то, что происходит... Это тяжело. Лучше включу советскую комедию (пусть идет фоном), с детьми пообщаюсь — мне от этого точно станет лучше.

Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь

Евгений Гинер
Сергей Карасев (судья)
1
0
Читайте также
Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Вернувшийся из плена военный из ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Климатолог предупредил о погодных аномалиях зимой в России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Милорад Мажич приступил к работе в ЭСК РФС
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости