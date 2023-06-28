Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Судейство

Судейство

28 июня, 22:46

Лапочкин прокомментировал приглашение Карасева на сентябрьский сбор арбитров УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на приглашение российского судьи Сергея Карасева на сбор УЕФА.

«Если Сергей поедет на этот сбор, он подтвердит свой высокий уровень. Он не потерял свою квалификацию за то время, что российские судьи не назначались на международные матчи. Это положительный знак для всего российского футбола, показывающий, что есть взаимодействие с УЕФА», — цитирует Лапочкина Metaratings.

28 июня сообщалось, что Карасева приглашен на сбор арбитров УЕФА, который пройдет в Швейцарии в сентябре этого года.

Источник: https://metaratings.ru/news/lapochkin-esli-karasyov-poedet-na-sbor-sudei-uefa-to-podtverdit-svoi-vysokii-uroven-262235/
Футбол
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
1
Читайте также
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Карасев получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА в Швейцарию
Новости
RSS RSS
Все новости