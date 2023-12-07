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«Трактор» — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — СКА 7 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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СКА.
Фото Официальный телеграм-канал СКА

7 декабря в КХЛ состоится матч между «Трактором» и СКА. Он пройдет в Челябинске на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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СКА — небольшой фаворит предстоящей встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.88 (20%), успех «Трактора» — за 2.65 (38%).

Четыре из пяти предыдущих встреч с участием красно-синих докатились до овертайма. На то, что он случится и в этом матче, котировка — 3.88.

Триумф СКА с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, «Трактора» — за 1.97. К слову, команда Ротенберга выиграла 11 из 12 последних поединков в КХЛ.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.87, ТМ 4.5 — в 1.93.

Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — СКА

До последней игры чемпионата с «Автомобилистом» СКА шел на шикарной серии из 11 побед, но уступил в серии буллитов. Однако прыть и ярость команды Ротенберга никуда не делись — они все так же хороши, как и на предыдущем отрезке. Просто на этот раз немного не повезло.

Но противостояние с «Трактором» обещает стать для красно-синих более простым. Питерцы обыграли челябинцев в шести предыдущих матчах, причем в трех из четырех последних выиграли комфортно — с разницей в три и более шайбы. К тому же аутсайдер чередует победы и поражения, у него никак не получается выстроить игру и поймать ритм.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.82.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Трактор
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«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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