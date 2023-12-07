7 декабря в КХЛ состоится матч между «Трактором» и СКА. Он пройдет в Челябинске на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

СКА — небольшой фаворит предстоящей встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.88 (20%), успех «Трактора» — за 2.65 (38%).

Четыре из пяти предыдущих встреч с участием красно-синих докатились до овертайма. На то, что он случится и в этом матче, котировка — 3.88.

Триумф СКА с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, «Трактора» — за 1.97. К слову, команда Ротенберга выиграла 11 из 12 последних поединков в КХЛ.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.87, ТМ 4.5 — в 1.93.

Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — СКА

До последней игры чемпионата с «Автомобилистом» СКА шел на шикарной серии из 11 побед, но уступил в серии буллитов. Однако прыть и ярость команды Ротенберга никуда не делись — они все так же хороши, как и на предыдущем отрезке. Просто на этот раз немного не повезло.

Но противостояние с «Трактором» обещает стать для красно-синих более простым. Питерцы обыграли челябинцев в шести предыдущих матчах, причем в трех из четырех последних выиграли комфортно — с разницей в три и более шайбы. К тому же аутсайдер чередует победы и поражения, у него никак не получается выстроить игру и поймать ритм.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.82.

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