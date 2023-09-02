«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 3 сентября 2023 года
3 сентября «ПСЖ» в четвертом туре лиги 1 приедет в гости к «Лиону». Игра пройдет на «Групама Стэдиум», арбитр Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России легально матч не покажут.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять победу парижан можно с коэффициентом 1.51, это приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.80 (24%), раздел очков идет за 5.00 (24%).
«Лион» не уступил в двух из трех последних матчей против парижан. На победу или ничью «ткачей» можно поставить за 2.67.
В пяти из семи предыдущих очных встреч команд было забито два гола или меньше. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.82.
Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.58, обратный рынок идет за 2.39.
Три наиболее вероятных исхода, по версии аналитиков Olimpbet:
Прогноз и ставка на матч «Лион» — «ПСЖ»
После смазанного старта (две ничьих) парижане без Месси и Неймара, но с Дембеле и Асенсио, наконец сыгрались и победили «Ланс» (3:1). Килиан Мбаппе, рисковавший провести сезон вне заявки ПСЖ, тоже расцвел — в двух матчах отметился тремя мячами.
В отличие от «ПСЖ», «Лион» до сих пор не выигрывал — у «ткачей» два поражения и безголевая ничья. Против столичной команды с атакой снова будут проблемы: лучший форвард хозяев Александр Ляказетт не сыграет из-за красной карточки. Не поможет в обороне и Деян Ловрен — хорват получил травму.
Вряд ли разобранный «Лион» без двух лидеров справится с набравшим форму «ПСЖ», который не уступил в пяти выездах против «ткачей».
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.80.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0