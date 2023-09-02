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«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» 3 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Асенсио («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

3 сентября «ПСЖ» в четвертом туре лиги 1 приедет в гости к «Лиону». Игра пройдет на «Групама Стэдиум», арбитр Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
ПСЖ

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять победу парижан можно с коэффициентом 1.51, это приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.80 (24%), раздел очков идет за 5.00 (24%).

«Лион» не уступил в двух из трех последних матчей против парижан. На победу или ничью «ткачей» можно поставить за 2.67.

В пяти из семи предыдущих очных встреч команд было забито два гола или меньше. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.82.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.58, обратный рынок идет за 2.39.

Три наиболее вероятных исхода, по версии аналитиков Olimpbet:

  • победа «ПСЖ» 2:1 — за 8.25;

  • успех парижан 2:0 — за 9.00;

  • ничья 1:1 — за 9.25.

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Прогноз и ставка на матч «Лион» — «ПСЖ»

После смазанного старта (две ничьих) парижане без Месси и Неймара, но с Дембеле и Асенсио, наконец сыгрались и победили «Ланс» (3:1). Килиан Мбаппе, рисковавший провести сезон вне заявки ПСЖ, тоже расцвел — в двух матчах отметился тремя мячами.

В отличие от «ПСЖ», «Лион» до сих пор не выигрывал — у «ткачей» два поражения и безголевая ничья. Против столичной команды с атакой снова будут проблемы: лучший форвард хозяев Александр Ляказетт не сыграет из-за красной карточки. Не поможет в обороне и Деян Ловрен — хорват получил травму.

Вряд ли разобранный «Лион» без двух лидеров справится с набравшим форму «ПСЖ», который не уступил в пяти выездах против «ткачей».

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
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2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
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 - : -
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