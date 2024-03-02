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2 марта, 12:15

«Краснодар» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 2 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт «Краснодара»

«Краснодар» начнет весеннюю часть сезона РПЛ домашней игрой против «Рубина». Команды сойдутся 2 марта на арене «Краснодар». Арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры 19-го тура с 16.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
02 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Рубин

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Владимира Ивича: победа хозяев предложена с котировкой 1.66, что составляет примерно 60% вероятности. Успех казанцев доступен за 5.60 (16%), даже разделение очков оценено меньшим коэффициентом 3.85 (24%).

Последние пять встреч команд закончились в пользу «Краснодара». Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы наконец не уступят, можно с коэффициентом 2.28.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.20.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 2 марта 2024 года

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.79.

Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.71, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.10.

Комбинированный рынок «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.55.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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