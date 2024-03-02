«Краснодар» начнет весеннюю часть сезона РПЛ домашней игрой против «Рубина». Команды сойдутся 2 марта на арене «Краснодар». Арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры 19-го тура с 16.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Владимира Ивича: победа хозяев предложена с котировкой 1.66, что составляет примерно 60% вероятности. Успех казанцев доступен за 5.60 (16%), даже разделение очков оценено меньшим коэффициентом 3.85 (24%).

Последние пять встреч команд закончились в пользу «Краснодара». Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы наконец не уступят, можно с коэффициентом 2.28.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.79.

Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.71, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.10.

Комбинированный рынок «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.55.