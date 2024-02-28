Прогноз на матч серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года

28 февраля «Интер» и «Аталанта» встретятся в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Андреа Коломбо даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш бергамасков доступен за 5.20 (18%), коэффициент на ничью — 4.10 (23%).

Последние четыре встречи команд закончились в пользу нерадзурри: поставить на непоражение «Аталанты» в предстоящем поединке можно за 2.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на превосходство подопечных Симоне Индзаги:

• 1:0 и 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.79, вариант «обе забьют — нет» представлен за 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

Обе команды находятся в хорошей форме: хозяева не проиграли в 12 поединках во всех турнирах (11 побед), гости — в 10 (восемь). За это время они показали неплохую результативность: «Интер» оформил в среднем 2,42 мяча за 90 минут, «Аталанта» — 2,5. Также клубы входят в топ-3 серии А по голам, а нерадзурри вообще отличились чаще всех (63 раза за 25 туров). В шести из предыдущих 10 очных встреч соперники обменялись меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.