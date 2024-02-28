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28 февраля, 08:15

«Интер» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Интера» в матче с «Лечче».
Фото Global Look Press

28 февраля «Интер» и «Аталанта» встретятся в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Андреа Коломбо даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 21-й тур
28 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш бергамасков доступен за 5.20 (18%), коэффициент на ничью — 4.10 (23%).

Последние четыре встречи команд закончились в пользу нерадзурри: поставить на непоражение «Аталанты» в предстоящем поединке можно за 2.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на превосходство подопечных Симоне Индзаги:

• 1:0 и 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.79, вариант «обе забьют — нет» представлен за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

Обе команды находятся в хорошей форме: хозяева не проиграли в 12 поединках во всех турнирах (11 побед), гости — в 10 (восемь). За это время они показали неплохую результативность: «Интер» оформил в среднем 2,42 мяча за 90 минут, «Аталанта» — 2,5. Также клубы входят в топ-3 серии А по голам, а нерадзурри вообще отличились чаще всех (63 раза за 25 туров). В шести из предыдущих 10 очных встреч соперники обменялись меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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