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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 20 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года
Артем Белинин
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Игорь Бобков, «Ак Барс».
Фото Global Look Press

20 января в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Татнефть Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Начало трансляции — в 18.45 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами казанцев. Поставить на их победу можно за 2.40, это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.75, Ф2(0) — за 2.08.

Аналитики ожидают результативной встречи, тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85.

Ждете гола на первой минуте? Такой вариант оценили в 12.5.

Победа «Ак Барса» в матче с учетом овертайма и буллитов предложена за 1.77, «Авангарда» — за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

«Авангард» вряд ли испугает выезд, омичи — одна из лучших выездных команд КХЛ. К тому же с «Ак Барсом» у «Авангарда» отличная серия — они выиграли три из четырех матчей в 2022 году на «Татнефть Арене». Плюс у омичей отличная атака (у Буше, Ткачука и Толчинского 55 шайб на всех), так что бояться им почти нечего.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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