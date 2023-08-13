«Накинулась и брызнула в лицо баллончиком». Тренер и спортсменка обвиняют друг друга в избиении

В конькобежном спорте — громкий конфликт между 68-летним специалистом и его 20-летней воспитанницей.

В нашем конькобежном спорте — резонансный скандал, связанный со взаимоотношениями между ветераном тренерского цеха и его юной воспитанницей. Представители Свердловской области — 68-летний Александр Кардаков и 20-летняя Юлия Епифанова — подрались во время сборов в Челябинске. Оба участника конфликта не слишком известны широкой публике. Однако в нашем спорте тема физического насилия между наставниками и учениками — своего рода табу. Поэтому каждый подобный инцидент, вплеснувшийся в публичное пространство, вызывает ажиотаж и бурные обсуждения. В настоящее время проверку по данному делу проводят Союз конькобежцев России и МВД по Челябинской области.

Ее держали двое мужчин

Шум подняли родственники спортсменки, которым та сообщила об избиении, прислав снимки своей формы, испачканной кровью. По словам сестры пострадавшей, бывший тренер Епифановой якобы избил девушку 12 августа в результате конфликта во время сборов на челябинском стадионе «Уральская молния». По версии спортсменки, специалист отобрал у девушки коньки, затем повалил на пол, начал пинать и бить лезвиями по голове, в результате чего порезал голову и руку. Сестра заявила в СМИ, что избиение продолжилось, когда пострадавшая поднялась на ноги. Пока тренер наносил удары, двое мужчин держали конькобежку, чтобы та не сопротивлялась. После избиения нападавший забрал коньки стоимостью 150 тысяч рублей.

«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тысяч, но они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно за свой счет», — приводит Е1.ru слова родственницы Епифановой, которая никогда не выступала за сборную страны, но в прошлом сезоне участвовала в Кубке России (лучший результат — девятое место на дистанции 3000 м на этапе в Кирове).

Конькобежка в результате инцидента доставлена в больницу. В ГКБ № 1 Челябинска ей сделали КТ и зашили рану на голове, а также направили на амбулаторное лечение и рекомендовали временно ограничить физические нагрузки. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области. «Мы знаем о случившемся в Челябинске и категорически не приветствуем агрессивное поведение специалиста тренерского цеха. Сейчас союзом инициировано расследование, чтобы выявить и наказать всех виновных. Важно, чтобы все понимали — вести себя таким образом нельзя ни в коем случае», — сказал matchtv.ru глава СКР Николай Гуляев.

Фото Global Look Press

В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка

У тренера Кардакова — другая версия конфликта. Он уверяет, что в результате потасовки сам был вынужден обратиться за медицинской помощью. «На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп, — рассказал тренер Е1.RU. — И как я мог ее бить, если я вообще ничего не видел? Я только защищался. В одной руке у меня были коньки, в другой рюкзак. Она меня била кулаками, я просто держал руки перед собой. Мне уже 68 лет, а она здоровая, вес 90 килограмм. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка. Она бросила училище и перешла к другому тренеру, но коньки не отдает. Прошло уже два года! Коньки на учете в училище стоят, за мной числятся. За 40 лет моей тренерской работы такого ни разу не было».

Кардаков является тренером училища олимпийского резерва Свердловской области. В профайле Епифановой ее нынешним наставником значится Михаил Аброщиков, специалист СШОР «Юность» города Екатеринбурга. «Ситуация неприятная, мы — противники подобных инцидентов и стараемся не допускать их на территории дворца, — приводит 74.ru слова руководителя Ледового дворца в Челябинске Дениса Лапотышкина. — С тренером будет проведена беседа, в противном случае ограничим вход. Это неспортивное поведение! Ледовый дворец — это храм спорта, и здесь люди должны заниматься, а не выяснять отношения».

«Если Епифанова оговорила своего тренера, то будет нести ответственность по статье 336 Уголовного кодекса РФ, — отметил в интервью «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов. — Если Епифанова направит заявление в полицию, где попросит возбуждения уголовного дела для тренера по статье 112, где будет средний вред здоровью, то наказание будет грозить до двух лет лишения свободы. Если она обвинит тренера в тяжком преступлении — то до трех лет. Если будут созданы видимые условия, при которых якобы было совершено преступление, — то до шести лет лишения свободы».