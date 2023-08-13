Коньки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы
Олимпиада
Игры
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 12:30

«Накинулась и брызнула в лицо баллончиком». Тренер и спортсменка обвиняют друг друга в избиении

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press
В конькобежном спорте — громкий конфликт между 68-летним специалистом и его 20-летней воспитанницей.

В нашем конькобежном спорте — резонансный скандал, связанный со взаимоотношениями между ветераном тренерского цеха и его юной воспитанницей. Представители Свердловской области — 68-летний Александр Кардаков и 20-летняя Юлия Епифанова — подрались во время сборов в Челябинске. Оба участника конфликта не слишком известны широкой публике. Однако в нашем спорте тема физического насилия между наставниками и учениками — своего рода табу. Поэтому каждый подобный инцидент, вплеснувшийся в публичное пространство, вызывает ажиотаж и бурные обсуждения. В настоящее время проверку по данному делу проводят Союз конькобежцев России и МВД по Челябинской области.

Ее держали двое мужчин

Шум подняли родственники спортсменки, которым та сообщила об избиении, прислав снимки своей формы, испачканной кровью. По словам сестры пострадавшей, бывший тренер Епифановой якобы избил девушку 12 августа в результате конфликта во время сборов на челябинском стадионе «Уральская молния». По версии спортсменки, специалист отобрал у девушки коньки, затем повалил на пол, начал пинать и бить лезвиями по голове, в результате чего порезал голову и руку. Сестра заявила в СМИ, что избиение продолжилось, когда пострадавшая поднялась на ноги. Пока тренер наносил удары, двое мужчин держали конькобежку, чтобы та не сопротивлялась. После избиения нападавший забрал коньки стоимостью 150 тысяч рублей.

«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тысяч, но они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно за свой счет», — приводит Е1.ru слова родственницы Епифановой, которая никогда не выступала за сборную страны, но в прошлом сезоне участвовала в Кубке России (лучший результат — девятое место на дистанции 3000 м на этапе в Кирове).

Елизавета Голубева. Звездные конькобежки и тренер сборной России уезжают в Казахстан. Серьезные потери нашей команды

Конькобежка в результате инцидента доставлена в больницу. В ГКБ № 1 Челябинска ей сделали КТ и зашили рану на голове, а также направили на амбулаторное лечение и рекомендовали временно ограничить физические нагрузки. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области. «Мы знаем о случившемся в Челябинске и категорически не приветствуем агрессивное поведение специалиста тренерского цеха. Сейчас союзом инициировано расследование, чтобы выявить и наказать всех виновных. Важно, чтобы все понимали — вести себя таким образом нельзя ни в коем случае», — сказал matchtv.ru глава СКР Николай Гуляев.

Фото Global Look Press

В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка

У тренера Кардакова — другая версия конфликта. Он уверяет, что в результате потасовки сам был вынужден обратиться за медицинской помощью. «На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп, — рассказал тренер Е1.RU. — И как я мог ее бить, если я вообще ничего не видел? Я только защищался. В одной руке у меня были коньки, в другой рюкзак. Она меня била кулаками, я просто держал руки перед собой. Мне уже 68 лет, а она здоровая, вес 90 килограмм. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка. Она бросила училище и перешла к другому тренеру, но коньки не отдает. Прошло уже два года! Коньки на учете в училище стоят, за мной числятся. За 40 лет моей тренерской работы такого ни разу не было».

Кардаков является тренером училища олимпийского резерва Свердловской области. В профайле Епифановой ее нынешним наставником значится Михаил Аброщиков, специалист СШОР «Юность» города Екатеринбурга. «Ситуация неприятная, мы — противники подобных инцидентов и стараемся не допускать их на территории дворца, — приводит 74.ru слова руководителя Ледового дворца в Челябинске Дениса Лапотышкина. — С тренером будет проведена беседа, в противном случае ограничим вход. Это неспортивное поведение! Ледовый дворец — это храм спорта, и здесь люди должны заниматься, а не выяснять отношения».

Артем Арефьев. «По сравнению с лыжниками мы бомжи». Интервью конькобежца-революционера

«Если Епифанова оговорила своего тренера, то будет нести ответственность по статье 336 Уголовного кодекса РФ, — отметил в интервью «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов. — Если Епифанова направит заявление в полицию, где попросит возбуждения уголовного дела для тренера по статье 112, где будет средний вред здоровью, то наказание будет грозить до двух лет лишения свободы. Если она обвинит тренера в тяжком преступлении — то до трех лет. Если будут созданы видимые условия, при которых якобы было совершено преступление, — то до шести лет лишения свободы».

Сборная России по конькобежному спорту
2
3
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звездные конькобежки и тренер сборной России уезжают в Казахстан. Серьезные потери нашей команды

Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
Новости
RSS RSS
Все новости