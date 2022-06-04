В коньках смена власти, но не обошлось без скандала

Новый президент Союза Конькобежцев России — олимпийский чемпион Николай Гуляев.

Конкурентные выборы — редкая для России штука. И спорта в том числе. Как правило, руководителя переизбирают на безальтернативной основе. Но иногда серьезные противостояния случаются. Не так давно Дмитрий Шляхтин всего на несколько голосов опередил Андрея Сильнова в битве за многострадальную ВФЛА. Был мощный батл в биатлоне, когда спор между Владимиром Драчевым и Виктором Майгуровым затянулся на несколько туров. Кстати, намечается нечто похожее и теперь — со все тем же Майгуровым схлестнется Алексей Нуждов.

Но если в биатлоне все давно привыкли к горячему, то вот баталии в коньках стали сюрпризом. На место босса Союза конькобежцев России (СКР) выдвигались сразу трое. И двое из них с серьезными намерениями — действующий (с 2009 года) президент Алексей Кравцов и олимпийский чемпион-88 Николай Гуляев.

В качестве разогрева были даже довольно жесткие выступления спортсменов, которые открыто в подобные моменты высказываются крайне редко. Так призер Олимпийских игр-2022 в командной гонке Сергей Трофимов в соцсетях проехался по Кравцову.

— Когда я начал тренироваться в составе сборной, при Константине Полтавце, на мой взгляд, у нас была сильнейшая команда мира, — написал Трофимов. — Но до настоящего момента я наблюдал лишь ее угасание и развал. Уход Полтавца, закрытие ряда конькобежных стадионов в стране, конкуренция между спортсменами и тренерами сборной даже на Кубках и чемпионатах мира внутри команды (то есть без спортивного принципа отбора). Итог: ряд спортсменов и талантливые тренеры сидят и тренируются на данный момент дома! Все это происходит и будет далее происходить при участии и неучастии в конькобежном мире Алексея Кравцова.

С другой стороны — Николай Гуляев, за которого я бы отдал свой голос! Спортсмен в прошлом государственный деятель, почитаемый в мировом конькобежном сообществе. Считаю, что Гуляев сможет дать толчок нашему спорту в России, привлечь внимание к конькам и вывести их на новый уровень. Сейчас самое подходящее время для перемен!

Николай Гуляев. Дарья Исаева

Представителей ОКР не пустили на выборы

На самих выборах происходил треш. Сначала в последний момент перенесли место проведения. Потом голоса считали полтора часа. В итоге объявили: со счетом 34:21 победил Гуляев. Еще два голоса ушли Вадиму Морозову — третьему кандидату. При этом недовольные остались с обеих сторон. Одни сетовали на давление на регионы, другие — на активную поддержку со стороны спортивного руководства страны. Главный скандал: на конгресс не пустили юриста Олимпийского комитета России Льва Степанова и советника главы ОКР по работе со спортивными федерациями Давида Мусульбеса,

ОКР разразился на этот счет пресс-релизом:

— К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом ОКР. Это вопиющее нарушение Устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия. Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц — членов Олимпийского комитета России.

О перевыборах речи вроде бы не идет. Тем более что сам Кравцов прямым текстом сказал: «Не вижу смысла оспаривать решение». В каком-то смысле произошедшее для бизнесмена — гора с плеч.

Новый президент. Кто он?

Гуляев — выдающийся конькобежец. Он побеждал в Калгари-1988, выигрывал чемпионат мира в классическом многоборье в голландском Херенвене. Имеет и административный опыт — в 2016—2019 годах Николай возглавлял Департамент физической культуры и спорта Москвы (в прошлом — Москомспорт). Сейчас ему 56 лет.

На Олимпийских играх в Пекине российские конькобежцы и шорт-трекисты завоевали по две медали. Из 23 комплектов наград. Гуляев скромно заметил, что в Милане-2026 хотел бы видеть результат как минимум не хуже.

Еще любопытно, что Кравцову была предложена должность почетного президента. Но он ее отверг, заявив, что, если его работу признали неудовлетворительной, то и смысла продолжать заниматься спортивной деятельностью не видит. Пожелал удачи Гуляеву. Посмотрим, получится ли у нового рулевого лучше, чем у его предшественника.