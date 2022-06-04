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Сегодня, 12:00

В коньках смена власти, но не обошлось без скандала

Владимир Иванов
Обозреватель
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Николай Гуляев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Николай Гуляев.
Фото Дарья Исаева
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Новый президент Союза Конькобежцев России — олимпийский чемпион Николай Гуляев.

Конкурентные выборы — редкая для России штука. И спорта в том числе. Как правило, руководителя переизбирают на безальтернативной основе. Но иногда серьезные противостояния случаются. Не так давно Дмитрий Шляхтин всего на несколько голосов опередил Андрея Сильнова в битве за многострадальную ВФЛА. Был мощный батл в биатлоне, когда спор между Владимиром Драчевым и Виктором Майгуровым затянулся на несколько туров. Кстати, намечается нечто похожее и теперь — со все тем же Майгуровым схлестнется Алексей Нуждов.

Но если в биатлоне все давно привыкли к горячему, то вот баталии в коньках стали сюрпризом. На место босса Союза конькобежцев России (СКР) выдвигались сразу трое. И двое из них с серьезными намерениями — действующий (с 2009 года) президент Алексей Кравцов и олимпийский чемпион-88 Николай Гуляев.

В качестве разогрева были даже довольно жесткие выступления спортсменов, которые открыто в подобные моменты высказываются крайне редко. Так призер Олимпийских игр-2022 в командной гонке Сергей Трофимов в соцсетях проехался по Кравцову.

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— Когда я начал тренироваться в составе сборной, при Константине Полтавце, на мой взгляд, у нас была сильнейшая команда мира, — написал Трофимов. — Но до настоящего момента я наблюдал лишь ее угасание и развал. Уход Полтавца, закрытие ряда конькобежных стадионов в стране, конкуренция между спортсменами и тренерами сборной даже на Кубках и чемпионатах мира внутри команды (то есть без спортивного принципа отбора). Итог: ряд спортсменов и талантливые тренеры сидят и тренируются на данный момент дома! Все это происходит и будет далее происходить при участии и неучастии в конькобежном мире Алексея Кравцова.

С другой стороны — Николай Гуляев, за которого я бы отдал свой голос! Спортсмен в прошлом государственный деятель, почитаемый в мировом конькобежном сообществе. Считаю, что Гуляев сможет дать толчок нашему спорту в России, привлечь внимание к конькам и вывести их на новый уровень. Сейчас самое подходящее время для перемен!

Николай Гуляев. Фото Дарья Исаева
Николай Гуляев.
Дарья Исаева

Представителей ОКР не пустили на выборы

На самих выборах происходил треш. Сначала в последний момент перенесли место проведения. Потом голоса считали полтора часа. В итоге объявили: со счетом 34:21 победил Гуляев. Еще два голоса ушли Вадиму Морозову — третьему кандидату. При этом недовольные остались с обеих сторон. Одни сетовали на давление на регионы, другие — на активную поддержку со стороны спортивного руководства страны. Главный скандал: на конгресс не пустили юриста Олимпийского комитета России Льва Степанова и советника главы ОКР по работе со спортивными федерациями Давида Мусульбеса,

ОКР разразился на этот счет пресс-релизом:

— К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом ОКР. Это вопиющее нарушение Устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия. Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц — членов Олимпийского комитета России.

О перевыборах речи вроде бы не идет. Тем более что сам Кравцов прямым текстом сказал: «Не вижу смысла оспаривать решение». В каком-то смысле произошедшее для бизнесмена — гора с плеч.

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Новый президент. Кто он?

Гуляев — выдающийся конькобежец. Он побеждал в Калгари-1988, выигрывал чемпионат мира в классическом многоборье в голландском Херенвене. Имеет и административный опыт — в 20162019 годах Николай возглавлял Департамент физической культуры и спорта Москвы (в прошлом — Москомспорт). Сейчас ему 56 лет.

На Олимпийских играх в Пекине российские конькобежцы и шорт-трекисты завоевали по две медали. Из 23 комплектов наград. Гуляев скромно заметил, что в Милане-2026 хотел бы видеть результат как минимум не хуже.

Еще любопытно, что Кравцову была предложена должность почетного президента. Но он ее отверг, заявив, что, если его работу признали неудовлетворительной, то и смысла продолжать заниматься спортивной деятельностью не видит. Пожелал удачи Гуляеву. Посмотрим, получится ли у нового рулевого лучше, чем у его предшественника.

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