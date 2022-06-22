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Фигурное катание

Сегодня, 10:30

Дочь российского тренера будет выступать за Канаду. Но это не совсем переход

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекса Волкова.
Фото скриншот из передачи «Ледниковый период»
Таблица.
Фото Сайт Квебекской федерации фигурного катания
Команда Александра Волкова.
Фото Соцсети команды Александра Волкова
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13-летняя фигуристка Алекса Волкова претендует на выход в юниорский «Гран-при» уже через два месяца.

В разговорах с коллегами или друзьями-обывателями, которые знают фигурное катание на уровне «Медведева — Загитова и как там звали нашу 15-летнюю девочку, которую в Пекине обидели», часто слышишь, мол, ну у вас там фанаты вообще отбитые. Действительно, болельщики в фигурном катании специфические, но скажите, в каком еще виде спорта поклонники докопаются до квебекских мышей в виде стартовых списков летнего регионального турнира в Канаде?

Сам Шерлок Холмс бы сдался и сиганул вместе с профессором Мориарти в Рейхенбахский водопад, — а тут несколько болельщиков и я параллельно вышли на интересную тему: оказывается, на Championnats Quebecois d'Ete заявлена россиянка Алекса Волкова, годами выступавшая на отечественных турнирах. Последний — Всероссийские соревнования на призы Елены Чайковской в феврале 2022-го, где она взяла бронзу в 16 баллах от Вероники Жилиной. Появление на канадском внутреннем турнире наталкивает на единственный вывод: теперь она будет кататься под канадским флагом.

Таблица. Фото Сайт Квебекской федерации фигурного катания
Таблица.
Сайт Квебекской федерации фигурного катания

Алекса — дочь тренера Александра Волкова, который несколько лет работал в «Хрустальном» и нашел Александру Трусову, затем трудился в «Ангелах Плющенко», а теперь ведет собственную академию. Мы расспросили у него, что это значит.

Она имеет полное право выступать за Канаду

— Не понимаю, как вы это нашли, — засмеялся Волков. — Мы давно об этом думали на самом деле, просто она маленькая была. Сейчас ей 13 лет, она может выступать на юниорском «Гран-при». И чтобы выступить, она должна пройти через турнир в Квебеке. Она канадка по рождению, с рождения у нее паспорт, имеет полное право выступать за Канаду. Российская Федерация уже все согласовала, она была не против.

— То есть никаких проблем с бюрократическими формальностями не возникло, никаких карантинов?

— Нет, она в сборной России никогда не была же. И на значимых турнирах не выступала. То есть мы не делаем документы для смены гражданства, а просто гражданка Канады начинает выступать за Канаду. Родилась она в Москве, но поскольку мама канадка (хореограф Мартин Даженэ. — Прим. «СЭ»), ребенок при рождении получает синий паспорт, таковы правила.

— Какие условия, что нужно сделать, чтобы пробиться на «Гран-при»?

— Конкретных условий нет, надо показать себя. Если Алекса хорошо выступит на турнире в Квебеке, то пробьется на юниорский «Гран-при». Через неделю после Квебека она поедет на старт в Бостон, там тоже надо не облажаться. Мартин с ней поедет точно, я посмотрю, смогу ли вырваться, — там уже прокаты юниорской сборной России, отлучиться надолго не получится. Плюс у нас спортсмены из Армении, Израиля, Казахстана, Белоруссии, есть ряд сильных спортсменов, надолго оставлять их нельзя. Хотя хочется, конечно, все-таки дочка.

— Кто-то из новичков к вам перешел?

— Перешли, но они далеко не новички в фигурном катании. Мария Кирсанова, достаточно известная и талантливая спортсменка из сборной Москвы, ну и Егор Рухин, тоже спортсмен известный, неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований.

— Отстранение российских спортсменов на ваше и Алексы решение повлияло?

— Нет, решение было принято и все сделано еще до того, как этот кошмар начался. Так что никак не связано.

Команда Александра Волкова. Фото Соцсети команды Александра Волкова
Команда Александра Волкова.
Соцсети команды Александра Волкова

Советский Союз не любили, но спортсменов не отстраняли

— Вам сложнее стало теперь тренировать? Спортсмены теряют мотивацию?

— Я сам пытаюсь их мотивировать, и они стараются сами себя подбадривать. Жизнь же не кончается. Да, безумно обидно, что нас отстранили. Я надеюсь, что жизнь вольется в нормальное русло. И Россию должны вернуть во все турниры. Отстранены-то все кроме тенниса, если брать олимпийские виды, да энхаэловцев (также остались на международных стартах велогонщики и дзюдоисты. — Прим «СЭ»).

— Другие спортсмены не думают над тем, чтобы найти другую страну для выступлений? Мысль-то логичная.

— Мысль логичная, согласен. Но пока, слава богу, нет. Все просто надеются, что это поскорее закончится. Даже в Советском Союзе не было такого, чтобы отстраняли советских спортсменов, хотя коммунистический режим не любили. Но уважали. И спортсмены наши выступали везде, страну никто не закрывал. А сейчас закрыли всю страну. Жалко спортсменов. Ладно еще тренеров, это полбеды, — но спортсмены здесь при чем? Никто не хочет всю жизнь кататься на Кубке России. Они идут годами к более значимым вершинам — чемпионаты мира, Европы, Олимпиады, «Гран-при».

Как я брошу свою дворняжку?

— Вы не планируете переезжать?

— Нет, мы переезжать не планируем, Мартин придется ездить, мне — если получится. Но я останусь здесь, у меня в Москве школа, все мои спортсмены здесь, много учеников. Да в конце концов, собака и кошки у меня здесь. Как я брошу дворняжку, которую у себя приютил? Алекса тоже будет тренироваться здесь. Мы никуда не уезжаем. Наоборот, хотим развиваться, скоро собираемся открывать филиал в Апрелевке. Возможно, на катке в Москве у нас будет новый набор малышей. Развиваемся.

— Получается, спрос на фигурное катание есть? Ведь чтобы открыть филиал, нужны инвестиции.

— Тьфу-тьфу, пока все хорошо. На катке в Апрелевке у нас хорошие знакомые, они пошли навстречу, предоставили льготные условия. Им самим хочется, чтобы у них на катке фигурное катание развивалось. Будет тяжело, но мы постараемся.

Фигурное катание
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