Дочь российского тренера будет выступать за Канаду. Но это не совсем переход

13-летняя фигуристка Алекса Волкова претендует на выход в юниорский «Гран-при» уже через два месяца.

В разговорах с коллегами или друзьями-обывателями, которые знают фигурное катание на уровне «Медведева — Загитова и как там звали нашу 15-летнюю девочку, которую в Пекине обидели», часто слышишь, мол, ну у вас там фанаты вообще отбитые. Действительно, болельщики в фигурном катании специфические, но скажите, в каком еще виде спорта поклонники докопаются до квебекских мышей в виде стартовых списков летнего регионального турнира в Канаде?

Сам Шерлок Холмс бы сдался и сиганул вместе с профессором Мориарти в Рейхенбахский водопад, — а тут несколько болельщиков и я параллельно вышли на интересную тему: оказывается, на Championnats Quebecois d'Ete заявлена россиянка Алекса Волкова, годами выступавшая на отечественных турнирах. Последний — Всероссийские соревнования на призы Елены Чайковской в феврале 2022-го, где она взяла бронзу в 16 баллах от Вероники Жилиной. Появление на канадском внутреннем турнире наталкивает на единственный вывод: теперь она будет кататься под канадским флагом.

Таблица. Сайт Квебекской федерации фигурного катания

Алекса — дочь тренера Александра Волкова, который несколько лет работал в «Хрустальном» и нашел Александру Трусову, затем трудился в «Ангелах Плющенко», а теперь ведет собственную академию. Мы расспросили у него, что это значит.

Она имеет полное право выступать за Канаду

— Не понимаю, как вы это нашли, — засмеялся Волков. — Мы давно об этом думали на самом деле, просто она маленькая была. Сейчас ей 13 лет, она может выступать на юниорском «Гран-при». И чтобы выступить, она должна пройти через турнир в Квебеке. Она канадка по рождению, с рождения у нее паспорт, имеет полное право выступать за Канаду. Российская Федерация уже все согласовала, она была не против.

— То есть никаких проблем с бюрократическими формальностями не возникло, никаких карантинов?

— Нет, она в сборной России никогда не была же. И на значимых турнирах не выступала. То есть мы не делаем документы для смены гражданства, а просто гражданка Канады начинает выступать за Канаду. Родилась она в Москве, но поскольку мама канадка (хореограф Мартин Даженэ. — Прим. «СЭ»), ребенок при рождении получает синий паспорт, таковы правила.

— Какие условия, что нужно сделать, чтобы пробиться на «Гран-при»?

— Конкретных условий нет, надо показать себя. Если Алекса хорошо выступит на турнире в Квебеке, то пробьется на юниорский «Гран-при». Через неделю после Квебека она поедет на старт в Бостон, там тоже надо не облажаться. Мартин с ней поедет точно, я посмотрю, смогу ли вырваться, — там уже прокаты юниорской сборной России, отлучиться надолго не получится. Плюс у нас спортсмены из Армении, Израиля, Казахстана, Белоруссии, есть ряд сильных спортсменов, надолго оставлять их нельзя. Хотя хочется, конечно, все-таки дочка.

— Кто-то из новичков к вам перешел?

— Перешли, но они далеко не новички в фигурном катании. Мария Кирсанова, достаточно известная и талантливая спортсменка из сборной Москвы, ну и Егор Рухин, тоже спортсмен известный, неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований.

— Отстранение российских спортсменов на ваше и Алексы решение повлияло?

— Нет, решение было принято и все сделано еще до того, как этот кошмар начался. Так что никак не связано.

Команда Александра Волкова. Соцсети команды Александра Волкова

Советский Союз не любили, но спортсменов не отстраняли

— Вам сложнее стало теперь тренировать? Спортсмены теряют мотивацию?

— Я сам пытаюсь их мотивировать, и они стараются сами себя подбадривать. Жизнь же не кончается. Да, безумно обидно, что нас отстранили. Я надеюсь, что жизнь вольется в нормальное русло. И Россию должны вернуть во все турниры. Отстранены-то все кроме тенниса, если брать олимпийские виды, да энхаэловцев (также остались на международных стартах велогонщики и дзюдоисты. — Прим «СЭ»).

— Другие спортсмены не думают над тем, чтобы найти другую страну для выступлений? Мысль-то логичная.

— Мысль логичная, согласен. Но пока, слава богу, нет. Все просто надеются, что это поскорее закончится. Даже в Советском Союзе не было такого, чтобы отстраняли советских спортсменов, хотя коммунистический режим не любили. Но уважали. И спортсмены наши выступали везде, страну никто не закрывал. А сейчас закрыли всю страну. Жалко спортсменов. Ладно еще тренеров, это полбеды, — но спортсмены здесь при чем? Никто не хочет всю жизнь кататься на Кубке России. Они идут годами к более значимым вершинам — чемпионаты мира, Европы, Олимпиады, «Гран-при».

Как я брошу свою дворняжку?

— Вы не планируете переезжать?

— Нет, мы переезжать не планируем, Мартин придется ездить, мне — если получится. Но я останусь здесь, у меня в Москве школа, все мои спортсмены здесь, много учеников. Да в конце концов, собака и кошки у меня здесь. Как я брошу дворняжку, которую у себя приютил? Алекса тоже будет тренироваться здесь. Мы никуда не уезжаем. Наоборот, хотим развиваться, скоро собираемся открывать филиал в Апрелевке. Возможно, на катке в Москве у нас будет новый набор малышей. Развиваемся.

— Получается, спрос на фигурное катание есть? Ведь чтобы открыть филиал, нужны инвестиции.

— Тьфу-тьфу, пока все хорошо. На катке в Апрелевке у нас хорошие знакомые, они пошли навстречу, предоставили льготные условия. Им самим хочется, чтобы у них на катке фигурное катание развивалось. Будет тяжело, но мы постараемся.